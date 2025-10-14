عوامی خدمت عبادت ، بلا امتیاز ترقیاتی کام کرائوں گا:راؤ سلیم
چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا) امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل جودھ پور راؤ سلیم اختر شاد نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔۔۔
، مظلوموں کا ساتھ دینا باعثِ ثواب ہے ۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منتخب ہو کر علاقے میں بلا امتیاز ریکارڈ ترقیاتی کام کرواؤں گا۔ عوامی مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن کوشش جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی افسر غریب عوام کے کام میں رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے خلاف اعلیٰ حکام سے رجوع کیا جائے گا۔ سیاست میں میرا مقصد ذاتی مفاد نہیں بلکہ عوام کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کرنا ہے ۔ راؤ سلیم اختر شاد نے کہا کہ میری زندگی کا مشن غریب و مظلوم عوام کی خدمت ہے۔