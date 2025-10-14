صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی خدمت عبادت ، بلا امتیاز ترقیاتی کام کرائوں گا:راؤ سلیم

  • ملتان
عوامی خدمت عبادت ، بلا امتیاز ترقیاتی کام کرائوں گا:راؤ سلیم

چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا) امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل جودھ پور راؤ سلیم اختر شاد نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔۔۔

، مظلوموں کا ساتھ دینا باعثِ ثواب ہے ۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منتخب ہو کر علاقے میں بلا امتیاز ریکارڈ ترقیاتی کام کرواؤں گا۔ عوامی مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن کوشش جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی افسر غریب عوام کے کام میں رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے خلاف اعلیٰ حکام سے رجوع کیا جائے گا۔ سیاست میں میرا مقصد ذاتی مفاد نہیں بلکہ عوام کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کرنا ہے ۔ راؤ سلیم اختر شاد نے کہا کہ میری زندگی کا مشن غریب و مظلوم عوام کی خدمت ہے۔

 

