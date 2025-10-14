صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم

  • ملتان
میلسی میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم

بجلی چوری میں کوئی اہلکار سہولت کار پایا گیا تو کارروائی ہوگی: اکرم جاوید

میلسی،ٹبہ سلطانپور (نامہ نگار) ایکسین میپکو ڈویژن میلسی چوہدری محمد اکرم جاوید جٹ نے چارج سنبھالنے کے بعد عملے کے ساتھ اجلاس کیا۔ انہوں نے واضح ہدایت کی کہ بجلی چوروں کو کسی صورت رعایت نہ دی جائے اور ان کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے ۔ بجلی چوری ثابت ہونے پر فوری مقدمات درج کر کے گرفتاری یقینی بنائی جائے ۔ اگر کوئی اہلکار سہولت کار پایا گیا تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے نادہندگان سے بقایا جات فوری وصول کرنے اور عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیا۔ ایکسیئن نے کہا کہ صارفین کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں اور بلا تعطل بجلی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے لائن سٹاف کو سیفٹی کے مکمل انتظامات کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ بہتر کارکردگی دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی جبکہ غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

 

