رقم جوئے میں ہار کر ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والا گرفتار
سکیورٹی گارڈ نے 31ہزار روپے چھن جانے کی جھوٹی اطلاع دی، مقدمہ درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) آن لائن جوئے میں رقم ہارنے پر نوجوان نے جھوٹی ڈکیتی کی واردات گھڑ لی۔ پولیس ہیلپ لائن پر 31 ہزار روپے چھن جانے کی جھوٹی اطلاع دینے والا سکیورٹی گارڈ گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ سٹی کوٹ ادو کی حدود میں کالر محمد احمد نے ہیلپ لائن 15 پر اطلاع دی کہ وہ موٹر سائیکل پر کوٹ ادو سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر اس سے 31 ہزار روپے چھین لیے ۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او سٹی ملک شکیل احمد اور ایس ڈی پی او عبدالغفار خان موقع پر پہنچے تو حالات مشکوک پائے گئے ۔ جائے وقوعہ سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور کپڑے برآمد ہوئے ۔ ابتدائی تفتیش کے دوران محمد احمد کو حراست میں لیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ وہ ڈائیو کمپنی کے تحت ستھرا پنجاب پروگرام میں سکیورٹی گارڈ ہے اور اپنی پہلی تنخواہ کے 31 ہزار روپے آن لائن جوئے میں ہار چکا تھا۔ گھر والوں کے سوالات سے بچنے کے لیے اس نے جھوٹی کال کی۔ پولیس نے جھوٹی اطلاع دینے پر اس کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کی دفعہ 25-ڈی کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔