خانیوال :اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ، متاثرین پریشانb
سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر مشکل، حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال میں اینٹوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ سیلاب متاثرین کے لیے ایک نئی مشکل بن گیا ہے ۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی اپنے تباہ شدہ گھروں کی تعمیر میں مشکلات کا سامنا تھا، اب اینٹوں کے بڑھتے نرخوں نے حالات مزید سنگین کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چند ماہ قبل اینٹوں کی فی ہزار قیمت 12سے 13ہزار روپے تھی جو اب بڑھ کر 15سے 17ہزار روپے تک جا پہنچی ہے ۔ بھٹہ مالکان کا کہنا ہے کہ ایندھن، مزدوری اور ٹرانسپورٹ اخراجات میں اضافے کے باعث قیمتیں بڑھی ہیں، تاہم شہری اسے منافع خوری قرار دے رہے ہیں۔ متاثرین نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے وعدے صرف کاغذی ہیں، عملی مدد نہیں ملی۔ عوامی و سماجی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر تعمیراتی سامان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور سیلاب متاثرین کو مالی امداد فراہم کی جائے ۔