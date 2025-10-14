موسمی بیماریوں کا پھیلاؤ، ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا
نزلہ، کھانسی اور بخار میں اضافہ، بچوں اور بزرگوں کو زیادہ خطرہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) موسمی تبدیلیوں کے باعث خانیوال اور گردونواح میں نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے مریضوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے ۔ کرم پور سمیت مختلف علاقوں میں موسم کے اچانک بدلنے ، ٹھنڈ اور گرمی کے امتزاج، فضائی آلودگی اور قوتِ مدافعت میں کمی کے باعث شہری بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں۔ سرکاری و نجی ہسپتالوں کی او پی ڈیز اور ایمرجنسی وارڈز میں روزانہ مریضوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے ۔ ڈاکٹروں کے مطابق زیادہ تر مریضوں میں ابتدائی علامات میں گلا خراب ہونا، ناک بہنا، مسلسل کھانسی، جسم میں درد اور بخار شامل ہیں۔