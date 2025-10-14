پولیو ورکر کی شہادت،قاتل گرفتار کئے جائیں :والد
وہاڑی کا رہائشی رحمن اللہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا نامعلوم افراد نے گولیاں ماردیں
وہاڑی (خبرنگار نمائندہ خصوصی ) کراچی میں وہاڑی کے رہائشی اور اقوامِ متحدہ کے ادارے یونیسف میں بطور پولیو فیلڈ مانیٹرنگ کا کام کرنے والے رحمن اللہ خان کو دن دیہاڑے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ چیئرمین پنجابی پختون اتحاد پاکستان عبدالغفار خان نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے بیٹے کو بارہا دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ جمعرات کو وہ معمول کے مطابق پولیو ڈیوٹی پر جا رہے تھے موٹر سائیکل پر سوار تین نامعلوم افراد نے انہیں گولیاں مار دیں، جو موقع پر جاں بحق ہو گئے ۔پریس کانفرنس میں وکلاء، تاجران اور دیگر شہری بھی موجود تھے جنہوں نے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ عبدالغفار خان نے وزیرِاعظم، آئی جی پنجاب، وزیرِاعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز اور کمشنر سندھ سے اپیل کی کہ قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے اور مقتول کے اہلِ خانہ کو انصاف ملے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیو مہم کے رکن کو نشانہ بنانا قومی خدمت کے خلاف ارتکابِ جرم ہے اور اس کا سخت قانونی جواب دیا جائے ۔