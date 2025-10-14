محتسب اعلیٰ پنجاب کے ایڈوائزر کی گگو منڈی میں کھلی کچہری
شکایات کے فوری ازالے اور محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت
وہاڑی، گگو منڈی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار)صوبائی محکموں کے خلاف عوامی شکایات کے ازالے کے لیے محتسبِ اعلیٰ پنجاب کے ضلعی ایڈوائزر عالمگیر خان نے یونین کونسل گگو منڈی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پولیس، ایریگیشن، محکمہ تعلیم، محکمہ مال، محکمہ صحت اور ستھرا پنجاب پروگرام سمیت مختلف محکموں کے خلاف تحریری شکایات پیش کیں۔عالمگیر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کا بروقت حل حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ شہری اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور بیانِ حلفی کے ساتھ تحریری درخواست دیں، ان کے مسائل چند دنوں میں حل کیے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو انصاف اور سہولت کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے ۔ایڈوائزر نے موقع پر ہی متعلقہ محکموں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام اور سرکاری اداروں کے درمیان رابطہ مضبوط بنانا اور شکایات کا شفاف ازالہ یقینی بنانا ہے ۔