جہانیاں میں ٹوٹی پلی کی تعمیر مکمل، ٹریفک بحال کر دی گئی
ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پرایک ہفتے میں ہائی وے حکام نے مرمت مکمل کردی
جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں پل 14 ٹھٹھہ صادق آباد روڈ پیارا پلی پر واقع ٹوٹی پلی کی تعمیر و مرمت مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ تفصیل کے مطابق دس روز قبل ہیوی ٹریفک کے دباؤ سے پلی ٹوٹ گئی تھی، جس سے آمد و رفت متاثر ہو گئی۔ اس صورتحال پر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اعلیٰ حکام اور ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلمان کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ہائی وے حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹوٹی پلی کو اکھاڑ کر دوبارہ کنکریٹ ڈال کر تعمیر کیا۔ ایک ہفتے کے اندر کارپٹ میٹریل بچھا کر مرمت کا عمل مکمل کر لیا گیا اور ٹریفک بحال کر دی گئی۔ اہلِ علاقہ، سیاسی و سماجی شخصیات اور تاجروں نے بروقت اقدام پر ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلمان اور ہائی وے حکام کا شکریہ ادا کیا۔