صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں میں ٹوٹی پلی کی تعمیر مکمل، ٹریفک بحال کر دی گئی

  • ملتان
جہانیاں میں ٹوٹی پلی کی تعمیر مکمل، ٹریفک بحال کر دی گئی

ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پرایک ہفتے میں ہائی وے حکام نے مرمت مکمل کردی

جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں پل 14 ٹھٹھہ صادق آباد روڈ پیارا پلی پر واقع ٹوٹی پلی کی تعمیر و مرمت مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ تفصیل کے مطابق دس روز قبل ہیوی ٹریفک کے دباؤ سے پلی ٹوٹ گئی تھی، جس سے آمد و رفت متاثر ہو گئی۔ اس صورتحال پر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اعلیٰ حکام اور ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلمان کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ہائی وے حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹوٹی پلی کو اکھاڑ کر دوبارہ کنکریٹ ڈال کر تعمیر کیا۔ ایک ہفتے کے اندر کارپٹ میٹریل بچھا کر مرمت کا عمل مکمل کر لیا گیا اور ٹریفک بحال کر دی گئی۔ اہلِ علاقہ، سیاسی و سماجی شخصیات اور تاجروں نے بروقت اقدام پر ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلمان اور ہائی وے حکام کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کاربن مارکیٹ کے قواعد، قیمتوں کے طریقہ کار سے متعلق اجلاس

ترکیہ اور آذربائیجان کے سپیکرز کا وفد کے ہمراہ این ای او سی کا دورہ

گزشتہ سال کے مقابلے میں پولیو کیسز میں کمی آئی ، عائشہ رضا

میٹرک اینول امتحان ،تین امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھو ں گرفتار

20اکتوبر سے دھواں پھیلانے والے بھٹوں کیخلاف آپریشن

آزاد کشمیر میں قیمتی جانوں پر سخت رنجیدہ ہوں ،پیر مظہر سعید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس