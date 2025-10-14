ڈپٹی کمشنر کی محکموں کو کارکردگی مزید بہتر بنا نے کی ہدایت
فلڈ سروے میرٹ و شفاف انداز میں مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ہسپتالوں میں سروس ڈیلیوری میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی :ڈپٹی کمشنر
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیرِ صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلعی محکموں کی کارکردگی، فلڈ سروے اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں اور فلڈ سروے میرٹ و شفاف انداز میں مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ انسداد سموگ، انسداد تجاوزات اور پلاسٹک بیگز کے استعمال کی روک تھام کے لیے بھرپور کارروائی کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے ستھرا پنجاب پروگرام، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کی باقاعدہ انسپکشن کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہسپتالوں میں سروس ڈیلیوری میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔