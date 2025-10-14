صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپاہی شاہد علی وطن پر قربان، فوجی اعزاز کیساتھ سپرد خاک

  • ملتان
سپاہی شاہد علی وطن پر قربان، فوجی اعزاز کیساتھ سپرد خاک

نواحی گاؤں 174ڈبلیو بی کا سپاہی دشمن کا مقابلہ کرتے جام شہادت نوش کر گیا تھا

وہاڑی (خبرنگار) نواحی گاؤں 174/ڈبلیو بی کے رہائشی سپاہی شاہد علی کی نمازِ جنازہ فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ شہید شاہد علی افغانستان بارڈر پر دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے وطن پر قربان ہوئے ۔ وہ 10 ایس آر ہیڈ کوارٹر 9 ڈویژن میں فرائض انجام دے رہے تھے اور نو سال سے پاک فوج سے وابستہ تھے ۔ نمازِ جنازہ میں پاک فوج کے افسران، سول افسران، رشتہ داروں اور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کی تدفین ان کے آبائی گاؤں 174/ڈبلیو بی میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ شہید کے پسماندگان میں والدین، بیوی، ایک بہن اور تین بھائی شامل ہیں۔

 

