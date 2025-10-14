زمین و رشتے کے تنازعات پر جھگڑے ، خاتون سمیت 4 زخمی
ضلع بھر میں فائرنگ و حملے کے 4 واقعات، اقدام قتل کے مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹرنامہ نگار ) زمین، رشتہ اور جانوروں کے تنازعات پر ضلع بھر میں فائرنگ اور حملے کے چار الگ الگ واقعات پیش آئے جن میں بزرگ اور خاتون سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ۔ پہلا واقعہ تھانہ صدر کوٹ ادو کی حدود پرہاڑ غربی میں پیش آیا، جہاں غلام یسین، اس کے بیٹے اور بہوؤں پر مخالفین عبدالطیف، غلام صدیق اور نامعلوم افراد نے سوٹوں سے حملہ کر دیا، جس سے غلام یسین کے بازو اور سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، جبکہ بہوئیں بھی زخمی ہوئیں۔ دوسرا واقعہ تھانہ صدر سرور شہید میں پیش آیا، جہاں چک 639 ٹی ڈی اے کے محمد ریاض پر رشتہ کے تنازع پر غلام شبیر، فیاض اور حاجی نے کلہاڑی اور سوٹوں سے حملہ کیا۔ تیسرا واقعہ تھانہ سٹی کوٹ ادو میں پیش آیا جہاں جانوروں کے تنازع پر عابد حسین نے زاہد اقبال کو شدید زخمی کر دیا۔ چوتھا واقعہ بھی سٹی کی حدود میں غالب سکول بھکی روڈ پر پیش آیا۔