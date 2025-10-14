نہر میں ڈوبنے والے لڑکے کی لاش 3دن بعد برآمد
بکریاں چراتے ہوئے 13 سالہ عزیر پاؤں پھسلنے سے نہر میں جا گرا تھا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) نہر مظفرگڑھ میں ڈوبنے والے 13سالہ لڑکے کی لاش تین روز بعد برآمد کر لی گئی۔ تفصیل کے مطابق مظفرگڑھ کینال شوگر مل کے قریب موضع پتی غلام علی میں بکریاں چراتے ہوئے 13سالہ عزیر ولد الطاف حسین پاؤں پھسلنے کے باعث نہر میں جا گرا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرا لڑکا بمشکل باہر نکل آیا، جبکہ عزیر پانی میں ڈوب کر لاپتہ ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات کی ہدایت پر انسیڈنٹ کمانڈر و سیفٹی آفیسر اسامہ ذیشان کی نگرانی میں واٹر سرچ آپریشن شروع کیا۔