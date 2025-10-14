پولیو مہم ، پہلے روز 3لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مکمل
ڈی سی کامختلف یونین کونسلوں کا دورہ ،فیلڈ میں ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ
ملتان ( وقائع نگار خصوصی)انسداد پولیومہم کے پہلے روز تین لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مکمل کرلیا گیا، ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور معاون ادارے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور سرگرم ہیں۔ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے شہر کی مختلف یونین کونسلوں کا دورہ کیا اور فیلڈ میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پولیو کے قطرے پلائے اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ہر حال میں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ آئندہ نسل کو معذوری جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی پہلی ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ہر ٹیم کی روزانہ بنیادوں پر نگرانی کی جا رہی ہے اور مہم کے دوران کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔