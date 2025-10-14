صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انرویل کلب مڈٹاؤن کا بھٹہ مزدوروں کے سکول کا دورہ

  • ملتان
بچوں میں سٹیشنری و تحائف تقسیم، تعلیمی ماحول ،عملے کی کاوشوں کو سراہا

ملتان (لیڈی رپورٹر) انرویل کلب ملتان مڈٹاؤن کی صدر حنا چغتائی کی قیادت میں خصوصی وفد نے چاہ جگو والا این ایل سی بائی پاس پر واقع بھٹہ مزدوروں کے بچوں کے لیے قائم نان فارمل اسکول اور ووکیشنل سنٹر کا دورہ کیا۔ وفد میں چارٹر صدر طاہرہ نجم اور ڈسٹرکٹ سیکرٹری سعدیہ کرمانی بھی شامل تھیں۔ اس موقع پر بچوں میں سٹیشنری، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر تحائف تقسیم کیے گئے ۔وفد نے ادارے کے تعلیمی و تربیتی ماحول کو سراہا اور مستقبل میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ صدر حنا چغتائی نے کہا کہ یہ ادارہ محروم طبقات کے لیے امید کی کرن ہے ، تعلیم اور ہنر انسان کو باوقار زندگی کی طرف لے جاتے ہیں، انرویل کلب ایسے اداروں کی معاونت جاری رکھے گا۔چارٹر صدر طاہرہ نجم نے کہا کہ ہم یہاں صرف تحائف دینے نہیں بلکہ یہ احساس اجاگر کرنے آئے ہیں کہ یہ بچے اور خواتین اکیلے نہیں، ان کی ترقی ہی ہماری کامیابی ہے ۔ سعدیہ کرمانی نے کہا کہ بچوں کی آنکھوں میں چمک اور خواتین کے چہروں پر اعتماد دیکھ کر یقین ہوا کہ درست سمت میں کام ہو رہا ہے ۔

 

