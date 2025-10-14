میپکو ، 491ہنرمند و غیر ہنرمند مزدور بھرتی کی منظوری
مختلف سرکلز کے لیے ایک سالہ کنٹریکٹ پر خدمات حاصل کی جائیں گی
ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 491ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدوروں کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔ کمپنی سیکرٹری کے نوٹیفکیشن کے مطابق، میسرز ٹیک کریسٹ سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کو یہ کنٹریکٹ دیا گیا ہے ۔یہ منظوری اگست2025ء میں ٹینڈر کے تحت دی گئی ہے جس کے تحت یہ لیبر ایک سال کے لئے بھرتی کی جائے گی اور انکا معاہدہ10 اکتوبر 2025ء سے 10اکتوبر 2026ء تک کارآمد ہوگا جبکہ باہمی رضامندی سے مزید تین سال کے لئیتوسیع کی جا سکتی ہے ۔ڈائریکٹر پروکیورمنٹ ڈسٹری بیوشن میپکو انجینئر حسنین شکیل کی جانب سے جاری ہونے والے آفس آرڈرز میں کہاگیاہے کہ میپکو کے مختلف دفاتر کیلئے ہنرمند و غیر ہنرمند عملہ تعینات کیا جائے گا۔