صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقصی مارچ میں ریاستی جبر ناقابلِ قبول،ناصر عباس جعفری

  • ملتان
اقصی مارچ میں ریاستی جبر ناقابلِ قبول،ناصر عباس جعفری

نہتے افراد پر براہِ راست فائرنگ قابل مذمت،غیرجانبدار عدالتی تفتیش کا مطالبہ

ملتان (کرائم رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے ملتان سے جاری بیان میں تحریک لبیک پاکستان کے ’’اقصی مارچ‘‘کے شرکاء پر ریاستی جبر اور براہِ راست فائرنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ نہتے شہریوں پر گولیاں چلانا کسی مہذب، جمہوری یا اسلامی ریاست کے شایانِ شان عمل نہیں اور یہ واقعات قومی ضمیر اور آئینی اصولوں کی کھلی خلافِ ورزی ہیں،سینیٹر جعفری نے موجودہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ عوامی جانوں کو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ارزاں سمجھا جا رہا ہے اور حکومت اخلاقی و سیاسی طور پر اپنے حکمرانی کے حق سے محروم ہو چکی ہے ، اس لیے انہوں نے حکومت سے فوری استعفیٰ کا مطالبہ بھی دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47کے ذریعے مسلط انتظامیہ عوامی مینڈیٹ کی نمائندہ نہیں۔ انہوں نے فائرنگ کے ذمہ داروں کے خلاف فوری قانونی کاروائی، شہداء کے لواحقین کو انصاف و معاوضہ اور شفاف عدالتی تفتیش کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کاربن مارکیٹ کے قواعد، قیمتوں کے طریقہ کار سے متعلق اجلاس

ترکیہ اور آذربائیجان کے سپیکرز کا وفد کے ہمراہ این ای او سی کا دورہ

گزشتہ سال کے مقابلے میں پولیو کیسز میں کمی آئی ، عائشہ رضا

میٹرک اینول امتحان ،تین امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھو ں گرفتار

20اکتوبر سے دھواں پھیلانے والے بھٹوں کیخلاف آپریشن

آزاد کشمیر میں قیمتی جانوں پر سخت رنجیدہ ہوں ،پیر مظہر سعید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس