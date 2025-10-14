اقصی مارچ میں ریاستی جبر ناقابلِ قبول،ناصر عباس جعفری
نہتے افراد پر براہِ راست فائرنگ قابل مذمت،غیرجانبدار عدالتی تفتیش کا مطالبہ
ملتان (کرائم رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے ملتان سے جاری بیان میں تحریک لبیک پاکستان کے ’’اقصی مارچ‘‘کے شرکاء پر ریاستی جبر اور براہِ راست فائرنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ نہتے شہریوں پر گولیاں چلانا کسی مہذب، جمہوری یا اسلامی ریاست کے شایانِ شان عمل نہیں اور یہ واقعات قومی ضمیر اور آئینی اصولوں کی کھلی خلافِ ورزی ہیں،سینیٹر جعفری نے موجودہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ عوامی جانوں کو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ارزاں سمجھا جا رہا ہے اور حکومت اخلاقی و سیاسی طور پر اپنے حکمرانی کے حق سے محروم ہو چکی ہے ، اس لیے انہوں نے حکومت سے فوری استعفیٰ کا مطالبہ بھی دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47کے ذریعے مسلط انتظامیہ عوامی مینڈیٹ کی نمائندہ نہیں۔ انہوں نے فائرنگ کے ذمہ داروں کے خلاف فوری قانونی کاروائی، شہداء کے لواحقین کو انصاف و معاوضہ اور شفاف عدالتی تفتیش کا مطالبہ کیا۔