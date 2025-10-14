صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :چوری کی 12وارداتوں میں شہری لاکھوں سے محروم

  • ملتان
تھانہ صدر اور لڈن کی حدود میں چور لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ صدر اور لڈن کی حدود میں چوریوں کی لہر برقرار، نامعلوم چوروں نے 12 مختلف وارداتوں میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران تھانہ صدر کی حدود میں فدا حسین کے گھر سے 2 تولے زیورات، نقد 50 ہزار روپے ، پانچ سوٹ اور موٹر سائیکل مالیت دو لاکھ دس ہزار روپے ، صغیر عباس کے گھر سے دو بکرے اور ایک بکری مالیت ایک لاکھ 30 ہزار روپے ، منظور اعظم کے گھر سے موبائل فون اور نقد 32 ہزار روپے چوری کر لیے گئے ۔ اسی طرح آصف یاسین کے ڈیرے سے 9 کھاد بوریاں، سپرے ٹینکی، محمد صدیق کی آٹا چکی کی تار بجلی، عثمان افضل کے ٹیوب ویل سے سولر انورٹر اور دیگر سامان مالیت لاکھوں روپے لے اڑے ۔ تھانہ لڈن کی حدود میں بھی فیصل شریف، لیاقت علی، سعید افضل اور عمران رزاق کے گھروں و ڈیرے سے نقدی، موبائل فون، لوہے کا دروازہ، ٹربائن انورٹر اور دیگر اشیاء چوری کر لی گئیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول قادرواہ سے بھی پنکھا، ٹیوب، رجسٹرز اور پائپ غائب پائے گئے ۔ 

 

