ڈاکوؤں کی فائرنگ، نوجوان زخمی، نقدی و موبائل چھین لئے
مسووالہ پل کے قریب واردات ہوئی ، پولیس کی ناکامی پر شہریوں کا احتجاج
ٹاٹے پور (نامہ نگار) نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر لوٹ مار کی، فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوگیا۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ رات اللہ وسایا موبائل شاپ کے مالک کے بیٹے احمد رضا اور محمود رضا اپنے گھر آڑی والہ پل جا رہے تھے کہ مسووالہ پل کے قریب تین نامعلوم ڈاکوؤں نے انہیں روک لیا۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر ان سے موبائل فون اور تیس ہزار روپے نقدی چھین لی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے محمود رضا کو زخمی کر دیا، جسے نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ قادرپور راواں نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مسووالہ پل کے علاقے میں رات کے وقت ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں، پولیس ان وارداتوں کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے ۔ عوام نے سی پی او ملتان سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔