خانیوال :گراں فروشوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک

  • ملتان
گراں فروشی کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں:ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ناقص کارکردگی دکھانے والے افسران کی سرزنش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت کی کہ گراں فروشی کیخلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں ۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہٹر، ڈی او انڈسٹریز بلال مہر اور دیگر افسران شریک تھے۔

 

