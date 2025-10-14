صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع وہاڑی میں انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری

  • ملتان
ضلع وہاڑی میں انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری

ڈاکٹر فہد نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے اور فنگر مارکنگ کا معائنہ کیا

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر نگرانی ضلع بھر میں انسدادِ پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری ہے ۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے مختلف علاقوں میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے قطرے پلانے کے طریقہ کار، ریکارڈ، ویکسین کی کولڈ چین، حاضری اور حفاظتی انتظامات کو چیک کیا۔ ڈاکٹر فہد وحید نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے اور فنگر مارکنگ کے عمل کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے بچوں کو عمربھر کی معذوری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ضلع وہاڑی میں 6 لاکھ 41 ہزار 220 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے ۔ ٹیمیں گھروں، داخلی و خارجی راستوں، بس اسٹینڈز اور ہسپتالوں میں بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں۔ والدین سے اپیل ہے کہ مہم 16 اکتوبر تک جاری ہے ، مکمل تعاون کریں۔

 

