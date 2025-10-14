ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کا ہدف ،ہر ممکنہ اقدامات کی ہدایت
ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا ویسٹ مینجمنٹ دفتر کا دورہ، صفائی انتظامات پر بریفنگ
ملتان (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالرزاق ڈوگر نے ڈپٹی کمشنر کو ضلع بھر میں جاری صفائی مہم پر تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شہر کی صفائی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت کارروائی جبکہ بہترین کارکردگی دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام سڑکوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں صفائی کا نظام مؤثر بنایا جائے ۔