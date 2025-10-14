صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کا ہدف ،ہر ممکنہ اقدامات کی ہدایت

  • ملتان
ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کا ہدف ،ہر ممکنہ اقدامات کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا ویسٹ مینجمنٹ دفتر کا دورہ، صفائی انتظامات پر بریفنگ

ملتان (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالرزاق ڈوگر نے ڈپٹی کمشنر کو ضلع بھر میں جاری صفائی مہم پر تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شہر کی صفائی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت کارروائی جبکہ بہترین کارکردگی دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام سڑکوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں صفائی کا نظام مؤثر بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس