زیر تعمیر منصوبوں کو بروقت مکمل اور پارکوں کی حالت بہتر کرنے کا حکم
کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، سکیموں پر پیش رفت ،شہر کے داخلی وخارجی راستوں کی تزئین وآرائش کا جائزہ، کبوتر منڈی پارک کا دورہ ،جھولوں کی عدم دستیابی پر اظہاربرہمی
ملتان(وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے زیر تعمیر منصوبوں کو بروقت مکمل اور پارکوں کی حالت بہتر کرنیکا حکم دیدیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے اپنی زیر صدارت ایم ڈی اے کے جائزہ اجلاس میں زیرِ تعمیر منصوبوں اور شہر کی شاہراہوں کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا ۔ زیرِ تعمیر بس شیڈز اور ایل ایم کیو روڈ کی ایک سائیڈ کے فلائی اوور ، کلمہ چوک تک کشادگی کے منصوبے کا جائزہ پیش کیا گیا۔ بتایا گیا کہ قریباً34ملین روپے کی لاگت سے سڑک کی اپ گریڈیشن مکمل کی جائے گی، سڑک سے ملحقہ دیوار پر خصوصی وال بورڈز نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولت فراہم کی جا سکے ۔اجلاس میں کماراں والا چوک کی خوبصورتی، ٹریفک بہاؤ اور انجینئرنگ ڈیزائن میں بہتری کے لیے تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ کمشنر عامر کریم خاں نے سکول کی دیواروں پر ملتان کی تاریخ و ثقافت کو اجاگر کرنے والے نقش و نگار بنانے کی ہدایت دی۔ ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے متبادل راستے تجویز کیے گئے ،کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں کی خوبصورتی اور بہتری کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری رکھا جائے ۔دریں اثنا ئکمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے کبوتر منڈی پارک کا دورہ کیا اور پارک کی مجموعی حالت، صفائی، سہولیات اور عوامی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا،کمشنر عامر کریم خاں نے پارک میں بچوں کے لیے جھولوں کی عدم دستیابی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پی ایچ اے حکام کو فوری طور پر جھولے نصب کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واکنگ ٹریک کو بہتر اور ہموار بنانے کے لیے بھی احکامات جاری کیے تاکہ شہریوں کو آرام دہ ماحول میں ورزش کی سہولت حاصل ہو سکے ۔