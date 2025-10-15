صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریجوایٹ کالج بوریوالا کے طلبہ میں اسناد تقسیم

  ملتان
بوریوالا(نمائندہ دنیا) گورنمنٹ بوائز گریجو یٹ کالج بوریوالا میں پہلی بار تقسیم اسناد کی تقریب ہوئی، کوآرڈینیٹر برائے بین الصوبائی رابطہ سیدہ مہرین ساجد مہمانِ خصوصی تھیں۔

 انہوں نے طلبہ میں بی ایس کی اسناد تقسیم کیں۔ اس موقع پر سیدہ مہرین ساجد نے کہا کہ تعلیم اور صحت ان کی ترجیح ہیں، کالج کیلئے سولر سسٹم کی فراہمی کے حوالے سے وزیرِاعظم اور وزیراعلیٰ سے بات کریں گی۔انہوں نے پرنسپل ڈاکٹر محمد اکرم اور اساتذہ کو بی ایس کلاسز کے آغاز پر خراجِ تحسین پیش کیا۔ 

