بہتر کارکردگی پر عدالتی اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم
میلسی (نامہ نگار)سول جج سیکشن 30راجہ عامر عزیز نے نمایاں خدمات انجام دینے پر نائب کورٹ بلال حسین اور افتخار احمد کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے ۔
یہ اسناد ان کی بہترین کارکردگی، فرض شناسی اور قانون کی عملداری میں مثالی کردار کے اعتراف میں پیش کی گئیں۔ اس موقع پر سول جج راجہ عامر عزیز نے کہا کہ محنت، ایمانداری اور عوامی خدمت کامیابی کا اصل راز ہیں، ایسے اہلکار اداروں کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں۔ تعریفی اسناد حاصل کرنے والے اہلکاروں نے کہا کہ یہ اعزاز ان کیلئے باعثِ فخر ہے۔