انٹرڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ‘ایم سی ماڈل ہائی سکول بوریوالا کی دوسری پوزیشن
بوریوالا(سٹی رپورٹر) گورنمنٹ بوائز ایم سی ماڈل ہائی سکول بوریوالا نے ملتان بورڈ کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ سکولز ٹورنامنٹ 2024-25 میں مجموعی طور پر دوسری پوزیشن حاصل کرلی۔
سکول کی ٹیموں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی وہاڑی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہاکی، کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور کراس کنٹری دوڑ سمیت مختلف مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ تقریب میں کمشنر ملتان رانا عامر کریم خاں مہمانِ خصوصی تھے جنہوں نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے ۔