صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ برداشت نہیں‘ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ برداشت نہیں‘ڈپٹی کمشنر

ڈویلپمنٹ کمیٹی اجلاس میں منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ انعم حفیظ سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران انعم حفیظ نے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام اسکیموں پر کام تسلی بخش اور تیز رفتاری سے جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ترقیاتی منصوبے عوامی سہولت کے پیش نظر بروقت مکمل کرنے کیلئے تمام محکمے متحرک ہیں۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کو مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ عوامی فلاح و بہبود کے اہداف جلد حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں استعمال ہونے والے مٹیریل کے معیار پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر منصوبوں کا جائزہ لیں اور کسی بھی قسم کے مسائل کو فوری طور پر حل کریں تاکہ ترقیاتی رفتار برقرار رہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر