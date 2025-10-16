وہاڑی میں مچھروں کی یلغار، شہری پریشان، انتظامیہ خاموش
کیڑوں کی بھرمار، فومیگیشن نہ ہونے پر شہری برہم،امراض پھیلنے کا خدشہ
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) سردی کے آغاز کے ساتھ ہی وہاڑی شہر اور گردونواح میں مچھروں اور بھونڈی قسم کے چھوٹے کیڑوں کی بھرمار نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔ گلی محلوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں مچھروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ، جس سے شہری سخت پریشان ہیں اور مختلف بیماریوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔شہریوں کے مطابق شام ڈھلتے ہی مچھروں کے جھنڈ گھروں، دکانوں اور دفاتر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے بچے ، خواتین اور بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مچھروں کے کاٹنے سے بخار، الرجی اور ڈینگی جیسی خطرناک بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے ۔دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فومیگیشن کا عمل شروع نہیں ہوا ۔