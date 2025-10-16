صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں مچھروں کی یلغار، شہری پریشان، انتظامیہ خاموش

  • ملتان
وہاڑی میں مچھروں کی یلغار، شہری پریشان، انتظامیہ خاموش

کیڑوں کی بھرمار، فومیگیشن نہ ہونے پر شہری برہم،امراض پھیلنے کا خدشہ

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) سردی کے آغاز کے ساتھ ہی وہاڑی شہر اور گردونواح میں مچھروں اور بھونڈی قسم کے چھوٹے کیڑوں کی بھرمار نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔ گلی محلوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں مچھروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ، جس سے شہری سخت پریشان ہیں اور مختلف بیماریوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔شہریوں کے مطابق شام ڈھلتے ہی مچھروں کے جھنڈ گھروں، دکانوں اور دفاتر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے بچے ، خواتین اور بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مچھروں کے کاٹنے سے بخار، الرجی اور ڈینگی جیسی خطرناک بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے ۔دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فومیگیشن کا عمل شروع نہیں ہوا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بیشتر پارکس عدم توجہی کے باعث زبوں حالی کا شکار

شادی کرنے والے جوڑوں کے لیے 2 لاکھ روپے کی سلامی

رش والے مقامات کی ری ڈیزائننگ کے منصوبوں کا جائزہ

محکمہ صنعت اور ہانگ کانگ چیمبر کے مابین تعاون کا معاہدہ

ایل ڈی اے :غیرقانونی کمرشلائزیشن پر درجنوں عمارتیں سربمہر

انسپکٹر لیگل: 1797امیدوار وں کی پہلے مرحلے میں کامیابی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن