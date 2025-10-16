صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دولت گیٹ، گھر سے بزرگ شخص کی ایک ماہ پرانی لاش برآمد

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ دولت گیٹ کے علاقے میں 72 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی، جسے پولیس نے قبضے میں لے کر کارروائی شروع کردی۔ تفصیل کے مطابق محلہ اعوان پورہ میں مقامی شہریوں نے اطلاع دی کہ ایک گھر سے بدبو آرہی ہے۔۔۔

 ، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو وہاں بشیر احمد نامی بزرگ مردہ حالت میں پایا گیا۔پولیس کے مطابق لاش تقریباً ایک ماہ پرانی معلوم ہوتی ہے ۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے نشتر ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے تاکہ موت کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔

 

