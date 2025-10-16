صوبائی محتسب ،18اکتوبر کو مظفرگڑھ میں عوامی شکایات کی سماعت
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی ڈائریکٹر صوبائی محتسب محمد سلیم کی سربراہی میں صوبائی محتسب دفتر ملتان کی ٹیم 18اکتوبر بروز ہفتہ صبح 11 بجے ریسٹ ہاؤس جوانہ بنگلہ، یونین کونسل چک فرازی، ضلع مظفرگڑھ میں عوامی مسائل کی سماعت کرے گی۔۔۔۔
صوبائی محتسب کی ٹیم موقع پر شہریوں کی شکایات سن کر فوری کارروائی کیلئے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کرے گی۔ جن شہریوں کو کسی صوبائی محکمے کیخلاف شکایت ہو، وہ اپنی درخواستیں لے کر سماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق، زیورِ تعلیم پروگرام کے تحت چھٹی تا دہم کلاس کی طالبات کو ادائیگی نہ ہونے کی شکایات بھی سنی جائیں گی۔