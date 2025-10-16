قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ شہداء کی قربانیاں قابلِ فخر ،خالد محمود
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کہا کہ افغان جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے بہادر جوانوں کی قربانیاں قوم کیلئے باعثِ فخر ہیں۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ وطن کے دفاع کیلئے افواجِ پاکستان نے ہمیشہ جان کی بازی لگائی اور ان کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ رانا خالد نے کہا کہ اس مشکل وقت میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے ، اور دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے ۔