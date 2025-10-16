یوسف رضاگیلانی فلائی اوور سے گرکر نشئی دم توڑ گیا
ملتان (کرائم رپورٹر)یوسف رضا گیلانی فلائی اوور سے گرنے کے باعث ایک نشئی جاں بحق ہوگیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ جلیل آباد کے علاقے میں ایک نامعلوم شخص فلائی اوور پر جا رہا تھا کہ اچانک نیچے جا گرا۔۔۔
، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا اور خون زیادہ بہہ جانے کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گیا۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی تفتیش کے بعد متوفی کی شناخت محمد اقبال کے نام سے کی گئی جو کچی آبادی ڈبل پھاٹک کا رہائشی تھا۔ متوفی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نشے کا عادی تھا۔