صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوسف رضاگیلانی فلائی اوور سے گرکر نشئی دم توڑ گیا

  • ملتان
یوسف رضاگیلانی فلائی اوور سے گرکر نشئی دم توڑ گیا

ملتان (کرائم رپورٹر)یوسف رضا گیلانی فلائی اوور سے گرنے کے باعث ایک نشئی جاں بحق ہوگیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ جلیل آباد کے علاقے میں ایک نامعلوم شخص فلائی اوور پر جا رہا تھا کہ اچانک نیچے جا گرا۔۔۔

، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا اور خون زیادہ بہہ جانے کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گیا۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی تفتیش کے بعد متوفی کی شناخت محمد اقبال کے نام سے کی گئی جو کچی آبادی ڈبل پھاٹک کا رہائشی تھا۔ متوفی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نشے کا عادی تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نواز شریف کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا سول ورک15نومبر تک مکمل

ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ پرائمری سکول بہاری کالونی بھکر کا دورہ

سوات میں حملے کے بعد پولیو ٹیموں کی سکیورٹی مزید سخت:ڈی پی او

بنو قابل پروگرام ہر لحاظ سے سود مند ، انقلابی نتائج کا حامل ثابت ہوگا،اویس قاسم

ای بز پورٹل کے حوالے سے کمشنر کی زیر صدارت بریفنگ اجلاس

آپریشن کلین اپ ،پختہ تعمیرات مسمار ،عارضی تجاوزات ختم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن