جہانیاں ہسپتال میں سہولتوں کا فقدان مریض مفت ادویات سے محروم
جہانیاں (نمائندہ دنیا)ٹی ایچ کیو جہانیاں سمیت خانیوال کے مختلف ہسپتالوں میں بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے ، مریض مفت ادویات سے محروم ہیں جبکہ انسپکشن صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو گئی ہیں۔۔۔۔
ذرائع کے مطابق ہسپتالوں میں ادویات نایاب، لیبارٹری میں مبینہ طور پر اضافی وصولی اور عملے کی سفارشی تعیناتیاں معمول بن چکی ہیں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی میں بھی انجکشن اور ڈرپس باہر سے منگوائے جاتے ہیں۔ لیبر روم میں مبینہ طور پر حاملہ خواتین کے لواحقین سے رقم وصول کی جاتی ہے ۔