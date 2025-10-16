وکلا برادری کیلئے ملک طارق نوناری کی خدمات قابلِ فخر قرار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور معروف قانون دان علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب بار کونسل کے امیدوار ملک طارق نوناری ایڈووکیٹ کی خدمات وکلا برادری کیلئے سنہری حروف میں لکھی جانے کے قابل ہیں۔۔۔۔
وہ وکلا کے مسائل کے حل، بار اور بینچ کے تعلقات میں بہتری اور نوجوان وکلا کی رہنمائی کیلئے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ علی حسنین جٹ نے کہا کہ ملک طارق نوناری نے وکالت کے وقار کی بحالی اور قانون کی بالادستی کیلئے ہمیشہ جدوجہد کی ہے ۔ ان کی محنت، خلوص اور خدمات وکلا برادری کیلئے باعثِ فخر ہیں۔