صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ غوثیہ خانیوال میں سالانہ دستاربندی و عرس کی روحانی محفل

  • ملتان
مدرسہ غوثیہ خانیوال میں سالانہ دستاربندی و عرس کی روحانی محفل

سجادہ نشین آستانہ گولڑہ شریف غلام نظام الدین اور نامور علمائے کرام کی شرکت فارغ التحصیل طلبہ کو دستاریں پہنائی اور علم و عمل میں ترقی کیلئے دعائیں کی گئیں

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)مدرسہ غوثیہ جامع العلوم مرکزی عیدگاہ سول لائن میں سالانہ جلسۂ دستاربندی و عرسِ مفتی محمد اشفاق احمد علیہ الرحمہ نہایت عقیدت و احترام سے منعقد ہوا۔ اجتماع میں علمائے کرام، مشائخ عظام، قراء، نعت خواں حضرات، اساتذہ، طلباء اور عاشقانِ اولیاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔تقریب میں سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑہ شریف، فرزندِ نصیرِ ملت حضرت غلام نظام الدین نے خصوصی شرکت فرمائی۔ اس موقع پر مولانا مبین الدین برکات احمد چشتی، مفتی عبدالرزاق گولڑوی، سید طاہر ابرار شاہ، مولانا لیاقت حسین مظہری، مفتی جمیل احمد، قاری خادم حسین اور دیگر جید علمائے کرام بھی شریک تھے ۔تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا، بعدازاں نعت رسول ؐ پیش کی گئی۔ غلام نظام الدین نے خطاب میں آدابِ مسجد اور مقامِ غوثِ اعظم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اولیاء کرام کی زندگیاں مشعلِ راہ ہیں۔ مولانا مبین الدین چشتی نے علمِ دین کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مدارس ایمان کی بنیادیں ہیں۔اختتام پر فارغ التحصیل طلبہ کی دستاربندی کی گئی، انہیں مبارکباد دی گئی اور علم و عمل میں ترقی کی دعائیں کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فیکٹری میں آتشزدگی ، ملحقہ سکول میں بھگدڑ،2طالبات زخمی

کھلے پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھانے کے احکامات

کمشنر گوجرانوالہ کا گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

ریلوے پھاٹک پر مخالف سمت سے آنیوالی ٹریفک روکنے کیلئے وارڈنز تعینات

بہاولپور نے ٹی 20بلائنڈ کر کٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سمو گ پر قابو پانے کیلئے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن