موٹرسائیکل سوار ملزموں کی ڈکیتی، نقدی لوٹ لی

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) تین نامعلوم مسلح افراد نے موٹرسائیکل سوار شہریوں سے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ۔

 موضع جھنڈیر دریچہ شرقی کے رہائشی قاضی محمد صہیب نے پولیس تھانہ سنانواں کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھی محمد یاسر کے ہمراہ سنانواں شہر سے گھر واپس جا رہا تھا کہ اچھی والا پل کے قریب تین نامعلوم مسلح افراد موٹرسائیکل 125 پر نمودار ہوئے ۔ دو ملزمان پسٹل سے مسلح تھے جبکہ ایک موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر انہیں روکا اور قاضی محمد صہیب سے 15ہزار روپے نقدی جبکہ محمد یاسر سے 14سو روپے چھین کر فرار ہو گئے ۔ 

