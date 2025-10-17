صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو تنازع پر حملہ، خاتون، زخمی

  • ملتان
گھریلو تنازع پر حملہ، خاتون، زخمی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)گھریلو تنازع پر خاتون پر تشدد اور چادر و چاردیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا۔

تفصیل کے مطابق تھانہ صدر سرور شہید میں چک نمبر 535 ٹی ڈی اے کی رہائشی خالدہ بی بی نے مقدمہ درج کراتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ اپنے گھر میں خانہ داری کر رہی تھیں کہ مغرب کے وقت ہمسایہ لیاقت علی اور اس کی بیوی ارشاد بی بی مسلح سوٹا گھر میں داخل ہوئے ، گالیاں دینے پر منع کرنے پر ارشاد بی بی نے انہیں بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور سوٹے کے وار کیے ، جس سے کمر اور کندھے پر چوٹیں آئیں ۔

