  • ملتان
8صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

میپکو حکام کی نشاندہی پر مقدمات درج، ساڑھے چار لاکھ کا نقصان رپورٹ

 وہاڑی (نمائندہ خصوصی) مختلف مقامات پر بجلی چوری کی کارروائیوں کے دوران آٹھ صارفین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ ایس ڈی او میپکو سب ڈویژن لڈن محمد ظفر اقبال، ٹھینگی چودھری اعجاز امین، چودھری جواد احمد اور فیصل ٹاؤن رانا کامران عظیم کی مدعیت میں تھانہ لڈن اور صدر میں مقدمات درج کیے گئے ۔ رپورٹ کے مطابق محمد صدیق خان سنپال کوٹ پل، محمد رمضان شعبان انصاری دربار فدا حسین شاہ، محمد یار گازر موضع علی الدین، محمد صدیق ماچھی مہر آباد، امجد فقیر حسین گوجر 75 ڈبلیو بی، جنید جاوید مغل پیر مراد، ساجد گرواہ 32ڈبلیو بی اور ظفر اقبال جوئیہ 6لاٹ میں بجلی چوری کرتے پائے گئے ۔ کارروائی کے نتیجے میں میپکو کو تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔

