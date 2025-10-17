نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ انستھیزیا ڈے پر واک
ملتان (لیڈی رپورٹر)ورلڈ انستھیزیا ڈے پر پاکستان سوسائٹی آف انستھیزیالوجسٹ ملتان چیپٹر اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ انستھیزیا کے اشتراک سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔
اس واک کا مقصد انستھیزیا کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا تھا۔واک کی قیادت وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے کی۔ واک کا آغاز نشتر ہسپتال کے مین گیٹ سے ہوا اور اختتام نشتر ٹاور پر ہوا۔ اس موقع پر سربراہ شعبہ انستھیزیا پروفیسر ڈاکٹر محمد عامر، سربراہ شعبہ انتہائی نگہداشت پروفیسر ڈاکٹر ندیم خان، ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عاطر فیاض اور ڈاکٹر شہاب خاکوانی سمیت ڈاکٹرز، نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انستھیزیا کے شعبے سے متعلق مختلف آگاہی پیغامات درج تھے ۔ واک سے قبل شعبہ انستھیزیا میں ورلڈ انستھیزیا ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔