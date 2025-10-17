صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان بورڈ نے انٹر پارٹ فرسٹ کے پیپر ری چیکنگ کا اعلان کر دیا

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان نے انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ کے پیپروں کی ری چیکنگ کیلئے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔

جاری کردہ مراسلے کے مطابق انٹرمیڈیٹ (پارٹ فرسٹ) کے پہلے سالانہ امتحان 2025 کا نتیجہ 15اکتوبر 2025 کو شائع کیا گیا ہے ۔ ایسے امیدوار جو اپنے نتائج یا کسی مخصوص مضمون کے نمبروں کی جانچ دوبارہ کروانا چاہتے ہیں، وہ بورڈ کے قانون کے مطابق رزلٹ شائع ہونے کے 15 دن کے اندر آن لائن سسٹم کے ذریعے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ امیدوار اپنی درخواست کے ساتھ ادا شدہ بینک چالان کی اصل کاپی مقررہ مدت میں اسسٹنٹ کنٹرولر سیکریسی کے دفتر میں دستی یا بذریعہ ڈاک لازمی جمع کرائیں۔ 

