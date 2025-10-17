صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھرسے مدرسہ جاتی 13سالہ طالبہ گن پوائنٹ پر اغوا

  • ملتان
گھرسے مدرسہ جاتی 13سالہ طالبہ گن پوائنٹ پر اغوا

گگومنڈی (نامہ نگار) نواحی گاؤں 225-ای بی میں حفظِ قرآن کی 13 سالہ طالبہ کو گن پوائنٹ پر اغواء کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق محمد امجد کی بیٹی ثناء امجد گھر سے مدرسہ جا رہی تھی کہ راستے میں دیہہ ہذا کے رہائشی شفیق مسیح نے نامعلوم ساتھی کے ہمراہ اسے زبردستی اغواء کر لیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ گگومنڈی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغویہ کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مغویہ کو جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ