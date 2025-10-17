گھرسے مدرسہ جاتی 13سالہ طالبہ گن پوائنٹ پر اغوا
گگومنڈی (نامہ نگار) نواحی گاؤں 225-ای بی میں حفظِ قرآن کی 13 سالہ طالبہ کو گن پوائنٹ پر اغواء کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق محمد امجد کی بیٹی ثناء امجد گھر سے مدرسہ جا رہی تھی کہ راستے میں دیہہ ہذا کے رہائشی شفیق مسیح نے نامعلوم ساتھی کے ہمراہ اسے زبردستی اغواء کر لیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ گگومنڈی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغویہ کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مغویہ کو جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔