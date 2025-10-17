صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 سالہ بچی سے ہوٹل مالک کی دست درازی

  • ملتان
9 سالہ بچی سے ہوٹل مالک کی دست درازی

وہاڑی ‘گگومنڈی(نمائندہ خصوصی‘نامہ نگار) تھانہ صدر کی حدود پیر مراد 41 ڈبلیو بی میں نو سالہ بچی سے مبینہ دست درازی کا واقعہ پیش آیا۔

 طاہرہ بی بی زوجہ عبدالجبار نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی م۔ح بی بی قریبی ہوٹل سے کھانا لینے گئی تو پیسے دینے کے دوران ہوٹل مالک مقبول ولی داد نے چھیڑ چھاڑ اور بد نیتی سے دست درازی کی کوشش کی۔ بچی کے شور مچانے پر اہل علاقہ محمد ارشد سمیت دیگر افراد موقع پر پہنچے اور بچی کو بچایا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ زیر دفعہ 377 بی تعزیراتِ پاکستان کے تحت درج کرلیا ہے ۔ پولیس کے مطابق ملزم موقع سے فرار ہوگیا تاہم گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 

