سانحہ کارساز سیاسی تاریخ کا ایک خونی باب ہے :کامران یوسف

  • ملتان
گگو منڈی (نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل بورے والا کے صدر چوہدری کامران یوسف گھمن نے کہا کہ سانحہ کارساز 2007 کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک خونی باب ہے۔

 جب پیپلز پارٹی کے جانثار کارکنوں نے جمہوریت، عوامی حقوق اور محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت سے وفاداری کا نذرانہ اپنے خون سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارکن نہ صرف پارٹی کے سچے وفادار تھے بلکہ آمریت کے خلاف جدوجہد اور جمہوری روایات کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی۔ 18 اکتوبر کی شام ہر کارکن کے دل میں عزمِ نو اور تجدیدِ وفا کی علامت ہے ۔

