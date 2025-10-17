خانیوال میں زیادہ گندم اگاؤ مہم کا آغاز
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع بھر میں ‘‘زیادہ گندم اگاؤ مہم 2025’’ کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت ضلع کونسل ہال میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال، اے سی روہت کمال گنیتا، ڈی ڈی زراعت توسیع مہر محمد اقبال، نمبرداران، کاشتکاران اور محکمہ زراعت کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گندم ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، اس کی زیادہ پیداوار کے لیے حکومت پنجاب کاشتکاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ جدید زرعی طریقے اپنائیں تاکہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو۔ زرعی ماہرین نے بیج، کھاد اور پانی کے متوازن استعمال پر تفصیلی رہنمائی دی۔