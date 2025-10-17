صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، ناصر بھٹی ایڈووکیٹ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما محمد ناصر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ افواجِ پاکستان اندرونی و بیرونی سازشوں کے خلاف قوم کی ڈھال ہیں۔

تفصیلات کے مطابق آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر پاک فوج نے ثابت کیا کہ وہ مادرِ وطن کے دفاع کیلئے ہر قربانی دینے کو تیار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ عوام سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کر رہی ہے جو ہمارے لیے باعثِ فخر ہے ۔

