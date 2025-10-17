نوسرباز گروہ سرگرم‘ دکانداروں کو لاکھوں سے محروم کردیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ دانیوال کی حدود میں نوسرباز گروہ سرگرم ہوگیا، متعدد دکاندار چکمہ کھا کر لاکھوں روپے سے محروم ہوگئے ۔
تفصیلات کے مطابق اسرار جنرل اسٹور پر دکاندار کے دکان کھولتے ہی مبینہ نوسرباز پہنچے اور باتوں میں الجھا کر ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقدی لے اڑے ۔ بتایا جاتا ہے کہ گروہ دکانوں کے سی سی ٹی وی کیمرے ہیک کر کے واردات کرتا ہے ۔ عینی شاہدین کے مطابق یہی گروہ چوڑی بازار سمیت دیگر دکانوں پر بھی خریداری کے بہانے گھومتا رہا۔ واردات کے دوران ایک نوسرباز نے شاپر میں رکھی سوجی زمین پر گرا دی اور نیا شاپر مانگنے کے بہانے دکاندار کو مصروف رکھا جبکہ ساتھی دراز سے نقدی نکال کر فرار ہوگئے ۔ دکانداروں نے دعویٰ کیا کہ گروہ نے دیگر دکانوں پر بھی واردات کی کوشش کی۔ پولیس اطلاع ملنے کے ایک گھنٹے بعد موقع پر پہنچی اور واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔