پاسپورٹ آفس کوٹ ادو کے باہر ٹاؤٹوں کا راج

  • ملتان
پاسپورٹ آفس کوٹ ادو کے باہر ٹاؤٹوں کا راج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پاسپورٹ آفس کوٹ ادو کے باہر ٹاؤٹوں کا راج برقرار ہے ، شہریوں کو لوٹنے کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔

 تفصیل کے مطابق آفس کے باہر روزانہ درجنوں ٹاؤٹ سرگرم عمل ہیں جو پاسپورٹ بنوانے آنے والے سادہ لوح شہریوں سے مختلف حیلوں بہانوں سے دو سے تین ہزار روپے تک وصول کرتے ہیں ۔ شہریوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بعض غیر متعلقہ دستاویزات جیسے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، ب فارم اور نکاح نامہ طلب کیا جا رہا ہے ، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ٹاؤٹ مافیا اور ملوث عملے کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

