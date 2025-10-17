زکریا یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی پر آج خصوصی تقریب
ملتان (خصوصی رپورٹر)ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2026میں نمایاں مقام حاصل کرنے پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں آج ایک اہم تقریب منعقد ہوگی۔
بتایا گیا ہے کہ زکریا یونیورسٹی نے اس سال عالمی سطح پر 600 تا 800 کے درمیان باوقار درجہ حاصل کیا ہے ، جبکہ پاکستان میں دوسری اور پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ۔ یہ کامیابی یونیورسٹی کی تعلیمی، تحقیقی اور انتظامی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت قرار دی جا رہی ہے ۔اس شاندار کامیابی کو منانے اور ان سٹیک ہولڈرز کی خدمات کو سراہنے کیلئے ، جن کے غیر متزلزل عزم اور انتھک کوششوں سے یہ اعزاز ممکن ہوا، تقریب آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے مرکزی آڈیٹوریم میں منعقد ہوگی۔