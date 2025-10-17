صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی پر آج خصوصی تقریب

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی پر آج خصوصی تقریب

ملتان (خصوصی رپورٹر)ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2026میں نمایاں مقام حاصل کرنے پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں آج ایک اہم تقریب منعقد ہوگی۔

بتایا گیا ہے کہ زکریا یونیورسٹی نے اس سال عالمی سطح پر 600 تا 800 کے درمیان باوقار درجہ حاصل کیا ہے ، جبکہ پاکستان میں دوسری اور پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ۔ یہ کامیابی یونیورسٹی کی تعلیمی، تحقیقی اور انتظامی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت قرار دی جا رہی ہے ۔اس شاندار کامیابی کو منانے اور ان سٹیک ہولڈرز کی خدمات کو سراہنے کیلئے ، جن کے غیر متزلزل عزم اور انتھک کوششوں سے یہ اعزاز ممکن ہوا، تقریب آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے مرکزی آڈیٹوریم میں منعقد ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ