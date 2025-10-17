گندم اگاؤ مہم :نمبر دار زمینداروں کو جدید طریقوں سے آگاہ کریں :ڈپٹی کمشنر
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں نمبرداران کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کی۔
انہوں نے بتایا کہ ضلع وہاڑی میں 4 لاکھ 52ہزار ایکڑ پر گندم کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جن میں 14ہزار 750ایکڑ سرکاری رقبہ شامل ہے ۔ انہوں نے نمبرداران پر زور دیا کہ زمینداروں کو بروقت کاشت اور جدید طریقوں سے آگاہ کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز نے بتایا کہ حکومت نے گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی ہے ۔ کنونشن میں نمبرداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔