صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم اگاؤ مہم :نمبر دار زمینداروں کو جدید طریقوں سے آگاہ کریں :ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
گندم اگاؤ مہم :نمبر دار زمینداروں کو جدید طریقوں سے آگاہ کریں :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں نمبرداران کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کی۔

 انہوں نے بتایا کہ ضلع وہاڑی میں 4 لاکھ 52ہزار ایکڑ پر گندم کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جن میں 14ہزار 750ایکڑ سرکاری رقبہ شامل ہے ۔ انہوں نے نمبرداران پر زور دیا کہ زمینداروں کو بروقت کاشت اور جدید طریقوں سے آگاہ کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز نے بتایا کہ حکومت نے گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی ہے ۔ کنونشن میں نمبرداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ