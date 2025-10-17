مختلف وارداتیں، زمیندار و محنت کش لاکھوں سے محروم
فصل‘ موٹرسائیکلیں‘ مویشی و قیمتی سامان چوری‘پولیس نے مقدمات درج کرلئے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر اور لڈن کی حدود میں چوری کی متعدد وارداتوں کے دوران زمیندار اور محنت کش لاکھوں روپے کے مال سے محروم ہوگئے ۔ ندیم جٹ سکنہ مسلم ٹاؤن نے بتایا کہ اس نے 32 کنال زمین چک نمبر 10 ڈبلیو بی میں ٹھیکے پر لے رکھی تھی، جہاں سے مدثر موسیٰ، محمد اکرم، علی وہاب اور چار نامعلوم افراد نے 85 من 20 کلو کپاس مالیت 64 لاکھ 85 ہزار روپے اور توڑی مالیت ڈیڑھ لاکھ روپے چرا لی۔ اسی طرح مختلف چکوں میں شمس الدین، عبدالغفور، محمد شہزاد، جاوید مشتاق، جیون خان، سجاد حسین اور جواد حسین کے گھروں اور ڈیرہ جات سے موٹرسائیکلیں، بکریاں، کھاد، ڈیزل، انورٹر، نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کرلیا گیا، جن کی مجموعی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے ۔ پولیس نے تھانہ صدر اور لڈن میں الگ الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔