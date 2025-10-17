صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف وارداتیں، زمیندار و محنت کش لاکھوں سے محروم

  • ملتان
مختلف وارداتیں، زمیندار و محنت کش لاکھوں سے محروم

فصل‘ موٹرسائیکلیں‘ مویشی و قیمتی سامان چوری‘پولیس نے مقدمات درج کرلئے

 وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر اور لڈن کی حدود میں چوری کی متعدد وارداتوں کے دوران زمیندار اور محنت کش لاکھوں روپے کے مال سے محروم ہوگئے ۔ ندیم جٹ سکنہ مسلم ٹاؤن نے بتایا کہ اس نے 32 کنال زمین چک نمبر 10 ڈبلیو بی میں ٹھیکے پر لے رکھی تھی، جہاں سے مدثر موسیٰ، محمد اکرم، علی وہاب اور چار نامعلوم افراد نے 85 من 20 کلو کپاس مالیت 64 لاکھ 85 ہزار روپے اور توڑی مالیت ڈیڑھ لاکھ روپے چرا لی۔ اسی طرح مختلف چکوں میں شمس الدین، عبدالغفور، محمد شہزاد، جاوید مشتاق، جیون خان، سجاد حسین اور جواد حسین کے گھروں اور ڈیرہ جات سے موٹرسائیکلیں، بکریاں، کھاد، ڈیزل، انورٹر، نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کرلیا گیا، جن کی مجموعی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے ۔ پولیس نے تھانہ صدر اور لڈن میں الگ الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ