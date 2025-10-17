صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :سرکاری ملازمین کی ایسوسی ایشنز کا مشترکہ اجلاس

  • ملتان
چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری اور احتجاجی دھرنے میں شرکت کا فیصلہ

وہاڑی (خبرنگار) ضلع وہاڑی میں تمام سرکاری ملازمین کی ایسوسی ایشنز کا اہم اور مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس چیئرمین اگیگا و ایپکا پنجاب چوہدری خالد جاوید سنگھیڑہ، ضیاء اللہ خان نیازی اور چوہدری محمد شفیق گجر کی کال پر منعقد ہوا۔ ضلعی صدر ایپکا محمد طیب بھٹی نے قائدین کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 4نومبر کو سول سیکرٹریٹ لاہور میں ہونیوالے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ رہنماؤں نے کہا کہ ملازمین کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری، پنشن کٹ کے نوٹیفکیشن کی منسوخی، لیو انکیشمنٹ اور رول 17 کے خاتمے کے احکامات واپس لیے جائیں۔ اجلاس میں سرکاری اداروں کی نجکاری روکنے ، کنٹریکٹ، ورک چارج اور اے ڈی پی اسکیم کے ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے نمائندوں اور ایسوسی ایشنز کے قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

